Мамиашвили: Ингушетия имеет приоритет на проведение ЧР по вольной борьбе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе 2017 года состоится в Ингушетии, если будут согласованы технические моменты. Такое мнение высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, слова которого приводит пресс-служба федерации.

"На данный момент у Ингушетии есть приоритет на проведение чемпионата России по вольной борьбе. Если все технические моменты будут согласованы, то она примет чемпионат, а оргкомитет возглавит лично Юнус-Бек Евкуров (глава Республики Ингушетия - прим. ТАСС). Развитию единоборств, борьбы в частности, и другим видам спорта в Ингушетии уделяют особое внимание", - сказал Мамиашвили.

Глава ФСБР также отметил, что уверен в достойной организации турнира в Ингушетии. "Я убежден, что уровень организации и комфорта для участников будет соответствовать высоким задачам и статусу турнира. При поддержке федерального Министерства спорта в Республике Ингушетия значительно обновилась спортивная инфраструктура. И, конечно, это будет огромный подарок любителям борьбы в Ингушетии и всему Северному Кавказу", - добавил президент ФСБР.

Чемпионат России по вольной борьбе 2016 года прошел 27-30 мая в Якутске и был ознаменован скандалом и снятием с соревнований команды Дагестана.

Команда снялась с соревнований в знак протеста против судейства. В первый день турнира во время четвертьфинальной схватки в весовой категории до 57 кг между Виктором Лебедевым из Якутска и Исмаилом Мусукаевым (Дагестан, Кабардино-Балкария) произошел скандал. Судьи решили присудить победу Лебедеву, после чего команда Дагестана в знак протеста в полном составе снялась с турнира. Завершились соревнования в этой весовой категории тем, что после пересмотра судейского решения чемпионами России стали сразу два борца - Лебедев и Александр Богомоев из Бурятии.