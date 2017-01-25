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Радулов забросил две шайбы в победном для "Монреаля" матче НХЛ против "Калгари"

Спорт
25 января, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
30-летний российский нападающий впервые в составе "Монреаля" дважды отличился в одном матче
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Александр Радулов

Александр Радулов

© AP Photo/Paul Vernon

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Монреаль" победил "Калгари" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Монреаля" Александр Радулов впервые в составе "Монреаля" забросил две шайбы в одной встрече.

В составе победителей голы забили Эндрю Шоу (20-я минута), Томаш Плеканец (25), Радулов (30, 57) и Даниэль Карр (49). У "Калгари" единственную шайбу забросил Сэм Беннетт (60). После игры Радулов был признан третье звездой встречи, Плеканец - второй, голкипер "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 30 из 31 броска, стал лучшим игроком матча. 

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Радулов нанес два броска по воротам соперников и оба стали голевыми, россиянин забрасывал исключительно в большинстве. На счету 30-летнего нападающего теперь 37 очков (12+25) по системе "гол+пас" в 47 матчах текущего сезона. Российский защитник "Монреаля" Алексей Емелин сыграл в матче 22 минуты 5 секунд, провел два силовых приема и заработал показатель полезности "+1".

Радулов в пятый раз в карьере забросил две шайбы в одной встрече регулярного чемпионата. Ранее ему удавалось подобное в составе "Нэшвилла", а в предыдущий раз он оформлял дубль в НХЛ без малого девять лет назад, когда 20 марта 2008 года дважды отличился против "Детройта", но не спас "Нэшвилл" от гостевого поражения со счетом 3:6. В том матче дублем также отметился российский форвард "Детройта" Павел Дацюк.

"Монреаль" занимает четвертое место в Восточной конференцию, набрав 65 очков в 49 матчах. "Калгари" потерпел четвертое поражение подряд и идет на восьмой строчке в турнирной таблице на Западе, имея в активе 51 очко после 51 игры. В следующем матче 26 января "Монреаль" в гостях встретится с "Нью-Йорк Айлендерс", а "Калгари" также на выезде сыграет против "Оттавы".

Вторая шайба Радулова в матче против "Калгари".

В параллельном матче "Бостон" победил "Детройт" в овертайме домашнего матча со счетом 4:3. Победную шайбу за 45 секунд до конца дополнительной 5-минутки забросил чех Давид Пастрняк, прервавший 17-матчевую серию без заброшенных шайб.

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