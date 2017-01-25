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Голы Кучерова и Нестерова помогли "Тампе" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Спорт
25 января, 7:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 34 из 36 бросков по воротам и отдал результативную передачу
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Российский форвард клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров (слева)

Российский форвард клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров (слева)

© AP Photo/Gene J. Puskar, архив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" победил "Чикаго" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские игроки гостей Никита Кучеров и Никита Нестеров отметились заброшенными шайбами.

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В составе победителей голы забили Брайан Бойл (19-я минута), Нестеров (43), Тайлер Джонсон (47, 47) и Кучеров (60). У "Чикаго" отличились Джонатан Тэйвз (11) и Данкан Кит (22), которому ассистировал Артемий Панарин.

Кучеров забросил 18-ю шайбу в сезоне, набрав 43-й балл за результативность (18+25) в 42 матчах текущего чемпионата. Для Нестерова этот гол стал третьим в сезоне, всего он набрал 12 очков (3+9) в 35 матчах. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 34 из 36 бросков по воротам, а также отдал результативную передачу в моменте с четвертой заброшенной шайбой команды. Василевский во второй раз в карьере отличился голевой передачей в матче НХЛ.

Российский нападающий "Чикаго" Панарин отдал 27-ю передачу в сезоне и набрал 44-е очко (17+27) в 50 матчах. Другой легионер "Чикаго" Артем Анисимов не смог набрать результативные баллы за 20 минут и 13 секунд на площадке.

"Тампа-Бэй" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 49 матчах. "Чикаго" идет вторым на Западе, имея в активе 65 очков после 50 игр. В следующем матче 26 января "Тампа-Бэй" в гостях сыграет против "Флориды", в тот же день "Чикаго" на своей площадке встретится с "Виннипегом".

В параллельном матче "Сан-Хосе" победил на выезде "Виннипег" со счетом 4:3, продлив выигрышную серию до шести игр. Победную шайбу забросил форвард Патрик Марло, для которого этот гол стал 498-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

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