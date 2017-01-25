В Казахстане стартовала эстафета Огня 28-й зимней Универсиады

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В Казахстане стартовала эстафета Огня 28-й зимней УниверсиадыСпорт 25 января, 9:37
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АСТАНА, 25 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Эстафета Огня 28-й зимней Универсиады стартовала в Астане с участием президента страны Нурсултана Назарбаева. Огонь будет зажжен в каждом областном центре республики, а затем самолетом доставлен в Алма-Ату, где 29 января состоится официальная церемония открытия соревнований.
В столице Казахстана почетной чести нести Огонь удостоились 60 человек, среди которых известные спортсмены и общественные деятели страны. В частности, Огонь побывает в руках у олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро боксеров Данияра Елеусинова и Василия Левита, пятикратного чемпиона мира по гиревому спорту Алибека Наурызбаева, чемпионки мира по джиу-джитсу Молдир Мекенбаевой, абсолютной чемпионки мира по шахматам Динары Садуакасовой. В Алма-Ату Огонь доставит казахстанский хоккеист, защитник астанинского клуба "Барыс" Мадияр Ибрайбеков.
Огонь Универсиады, по информации организаторов эстафеты, преодолеет в Казахстане маршрут длиной более 22,5 тыс. километров, из которых 200 км будут пройдены факелоносцами.
"Такого масштаба мировых соревнований Казахстан еще не проводил, не каждое государство может себе это позволить. Мы с честью проведем эти соревнования", - отметил на церемонии зажжения Огня президент республики. По словам Назарбаева, тот факт, что Казахстан проводит Универсиаду, "будет направлять молодежь к спорту". "Путь, когда-то проложенный Владимиром Смирновым и Людмилой Прокашиной, вами должен быть продолжен", - напутствовал спортсменов президент.
28-я зимняя Универсиада пройдет в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. На соревнованиях будут разыграны 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. В состязаниях примут участие более 2 тысяч спортсменов из 57 стран мира. Ожидается приезд порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов. Трансляция соревнований пройдет в 80 странах мира, и ожидается, что ее посмотрят 1 млрд человек. Аккредитацию на освещение Универсиады получили более 600 иностранных и местных представителей СМИ.