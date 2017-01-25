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"Спартак" проявляет интерес к ганскому футболисту "Аустрии" Двамене

Спорт
25 января, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По данным портала Ghanasoccernet, на 21-летнего игрока также претендуют швейцарские "Янг Бойз" и "Базель"
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" может приобрести 21-летнего ганского нападающего австрийской "Аустрии" Рафаэля Двамену. Об этом сообщает портал Ghanasoccernet.com.

Помимо красно-белых, на игрока, вошедшего в расширенный состав сборной Ганы на Кубок африканских наций, претендуют швейцарские "Янг Бойз" и "Базель".

В чемпионате Австрии-2016/17 он забил 20 мячей в 20 играх.

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