"Спартак" проявляет интерес к ганскому футболисту "Аустрии" Двамене

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" может приобрести 21-летнего ганского нападающего австрийской "Аустрии" Рафаэля Двамену. Об этом сообщает портал Ghanasoccernet.com.

Помимо красно-белых, на игрока, вошедшего в расширенный состав сборной Ганы на Кубок африканских наций, претендуют швейцарские "Янг Бойз" и "Базель".

В чемпионате Австрии-2016/17 он забил 20 мячей в 20 играх.