Футболист "Бордо" Ямбере покинул "Анжи" и перешел в АПОЭЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Защитник французского футбольного клуба "Бордо" Седрик Ямбере, находившийся в аренде в российском "Анжи", продолжит карьеру в кипрском АПОЭЛе. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

АПОЭЛ арендовал 26-летнего Ямбере до конца сезона без права выкупа.

Француз выступал за "Анжи" с лета прошлого года и провел за команду 13 матчей. В прошлом сезоне Ямбере принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, в которых отметился тремя голами.