"Временный" чемпион мира по боксу Бивол 23 февраля проведет бой с австралийцем Берриджем

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Обладатель титула "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол 23 февраля проведет бой в Перми против австралийца Роберта Берриджа. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Бивол в последнем поединке 29 ноября прошлого года в Екатеринбурге победил украинца Евгения Махтеенко. Всего в активе 26-летнего серебряного призера Универсиады-2013 и победителя Всемирных игр боевых искусств восемь побед (шесть - нокаутом) и ни одного поражения.

На счету 32-летнего Берриджа 29 побед (21 - нокаутом), пять поражений и одна ничья.