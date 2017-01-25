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Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация об их закрытии неверна

Спорт
25 января, 10:08 UTC+3
В пресс-службе канала сообщили, что временная пауза была связана с запуском нового проекта
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация о закрытии некорректна, сообщили в пресс-службе.

"Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

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