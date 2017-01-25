Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация об их закрытии неверна

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новости спорта вернутся в эфир Первого канала, информация о закрытии некорректна, сообщили в пресс-службе.

"Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.