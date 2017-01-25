Баталова: вопрос с критериями для восстановления ПКР затягивается

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вопрос с восстановлением Паралимпийского комитета России (ПКР) затягивается из-за неопределенности с критериями со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС заявила вице- президент ПКР Рима Баталова.

Ранее Баталова сообщила, что в случае недопуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2018, ПКР может провести альтернативные соревнования.

"Зимние Игры без нас будут смотреться не так красочно, и результаты будут не такие, как у наших спортсменов, - сказала Баталова. - Уже с 1 декабря идут отборочные соревнования, где наши ребята должны были набирать очки. Конечно, Международный паралимпийский комитет потом скажет, что хотели нас видеть на Играх, но мы не отобрались".

"Критерии, которые были нам предоставлены, выполнить в полном объеме невозможно, у нас к каждому из 28 пунктов вопросы, - продолжила Баталова. - Мы отправили в Международный паралимпийский комитет письмо с просьбой рассмотреть вопросы, но пока ответа нет. Как бы ни было печально, пока вопрос (участия в Паралимпийских играх 2018 года) остается. Но даже если будет один процент вероятности, мы постараемся его реализовать, мы же паралимпийцы!".

МПК опубликовал 21 ноября список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях. В середине декабря в Бонне состоялась встреча представителей двух организаций, на которой обсуждались данные критерии. 11 января ПКР отправил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.