Зарплата Роналдиньо в "Коритибе" составит $95 тыс. в месяц

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Коритиба" намерен предложить полузащитнику Роналдиньо зарплату в размере 300 тысяч реалов ($95 тыс.) в месяц. Об этом сообщает газета Globo.

В данный момент бразилец нигде не играет. Ранее агент футболиста сообщал, что он намерен возобновить карьеру в 2017 году. Последним клубом бывшего полузащитника испанской "Барселоны" и сборной Бразилии был "Флуминенсе", за который он выступал в 2015 году.

Сообщается, что тренерский штаб "Коритибы", выступающей в высшем дивизионе чемпионата Бразилии, заинтересован в услугах 36-летнего футболиста.

Бразилец известен по выступлениям за французский ПСЖ, испанскую "Барселону" и итальянский "Милан". Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз "Золотой мяч", вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.