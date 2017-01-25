Вратари Хаттон и Кондон вошли в тройку звезд дня НХЛ

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Вратари Хаттон и Кондон вошли в тройку звезд дня НХЛСпорт 25 января, 11:00
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вратарь "Сент-Луиса" Картер Хаттон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Хаттон отразил 34 броска в матче с "Питтсбургом" (3:0).
Голкипер "Оттавы" Майк Кондон, отразивший 31 бросок в матче с "Вашингтоном" (3:0), стал второй звездой.
Тройку лучших замкнул нападающий "Баффало" Джек Айкел, отметившийся двумя заброшенными шайбами во встрече с "Нэшвиллом" (5:4 ОТ).