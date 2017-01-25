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Чемпионат мира по биатлону будет показан в эфире Первого канала

Спорт
25 января, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Соревнования пройдут в Австрии с 8 по 19 февраля
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© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по биатлону 2017 года будет транслироваться в эфире Первого канала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Чемпионат мира по биатлону будет показан в эфире телеканала", - сказали в пресс-службе.

Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.

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