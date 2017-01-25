"Краснодар" подписал контракт с футболистом сборной Швеции Клаессоном

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Краснодар приобрел нападающего шведского "Эльфсборга" Виктора Клаессона. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Контракт с 25-летним полузащитником сборной Швеции подписан сроком на 3,5 года.
Сумма трансфера не сообщается. Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб предложил "Эльфсборгу" за шведа около €1,9 млн, а самому игроку - контракт с зарплатой €500 тысяч в год.
Клаессон провел за "Эльфсборг", в который перешел в 2012 году, 177 матчей в различных турнирах и забил 45 мячей. В его активе восемь матчей и один гол за сборную Швеции.