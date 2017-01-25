"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, продаваемой в странах Персидского залива

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива. Об этом сообщает портал El Confidencial.
Представитель компании "Марка", получившей эксклюзивные права на производство и распространение продукции "Реала", сообщил, что эмблема будет изменена из-за особенностей культуры стран Ближнего Востока. "Мы должны быть осторожны с регионами Персидского залива, где есть чувствительность к продуктам с символикой креста", - сказал Халед аль-Мхаири, вице-президент компании.
В 2014 году "Реал" также убирал с эмблемы крест, когда спонсором клуба был национальный банк Абу-Даби.
"Реал" является одним из самых титулованных клубов мира. Мадридцы 32 раза становились чемпионами Испании и 11 раз выигрывали Лигу чемпионов.