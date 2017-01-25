DM: Коутиньо стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полузащитник английского "Ливерпуля" Филипе Коутиньо стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В среду "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с 24-летним футболистом до 2022 года. По данным газеты, бразилец согласно новому соглашению будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю, что является самой большой зарплатой в истории клуба.

"Я очень рад подписать новый контракт, - сказал Коутинью. - Горжусь этим клубом и очень рад быть здесь. Буду работать усерднее, чтобы оправдать оказанное мне доверие".

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл 18 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился шестью забитыми мячами. Бразилец перешел в "Ливерпуль" из итальянского "Интера" в 2013 году, подписав долгосрочный контакт с английским клубом.