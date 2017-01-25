ФК "Краснодар" договорился с "Уралом" о переносе матча Кубка России на 28 февраля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Футбольные клубы "Урал" и "Краснодар" договорились о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".
Встреча пройдет в Екатеринбурге, таким образом, "Урал" может провести первый в истории клуба зимний матч на домашней арене.
"Клубы "Урал" и "Краснодар" договорились перенести игру, которая должна была состояться 1 марта в рамках Кубка России, на 28 февраля по просьбе краснодарского клуба. Теперь мы ожидаем официальное подтверждение Российского футбольного союза (РФС), с большей вероятностью РФС не будет препятствовать переносу матча", - сказали в пресс- службе.
Сейчас клубы находятся на сборах в рамках подготовки к возобновлению сезона после зимней паузы.