Фетисов: интерес к российскому хоккею поднимется при равных финансовых условиях клубов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Интерес к российскому хоккею будет расти при соблюдении одинаковых финансовых условий для клубов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Порядка 10 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне в разное время имели задолженности по зарплатам перед игроками за текущий сезон.

"Если мы когда-либо примем решение создать одинаковые условия для всех клубов, то сможем поднять интерес к хоккею, - сказал Фетисов. - А пока то, что есть сейчас - это разочарование людей и плохой имидж хоккея".

По словам Фетисова, московскому "Спартаку" следовало бы сохранить или воссоздать команду, основа которой в 2014 году выиграла Кубок Харламова, присуждаемый победителю плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). "Спартак" пропустил из- за финансовых проблем сезон-2014/15.

"Молодежная команда могла бы быть перспективой и надеждой "Спартака", но эту молодежь растащили. Бренд "Спартака" крутой. Надеюсь, что будут приняты какие-то решения", - сказал Фетисов.

Красно-белые в понедельник потерпели девятое поражение подряд в сезоне, проиграв дома ЦСКА со счетом 1:6. Фетисов провел один матч в составе "Спартака" во время локаута в Национальной хоккейной лиги в 1994 году.