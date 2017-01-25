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Команда поляка Вавжика заявила о недоверии к VADA после проваленного допинг-теста

Спорт
25 января, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Польский боксер также сдаст альтернативные допинг-тесты в Польше после обнаружения стероидов в его пробе
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Анджей Вавжик

Анджей Вавжик

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Команда поляка Анджея Вавжика заявила о недоверии к Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) после обнаружения в допинг-пробе боксера стероидов накануне боя с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена из Польши Федор Лапин.

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Ранее стало известно, что две допинг-пробы Вавжика накануне поединка с Уайлдером дали положительный результат на запрещенное вещество станозолол.

"Непонятно, откуда это у него появилось, - сказал Лапин. - Он даже добавки практически не употребляет, да и даже по конституции тела не видно, чтобы он что-то подобное брал. Для меня это удар, поскольку я выгоняю из своей группы боксеров, которые каким-либо образом связаны с запрещенными препаратами. Я как раз подумал о доверии к VADA после произошедшего, будем разбираться".

Вавжик сдаст допинг-тесты в Польше после обнаружения стероидов в его пробе

Также Лапин сообщил, что Вавжик сдаст альтернативные допинг-тесты в аккредитованной лаборатории в Польше после обнаружения в его пробах запрещенного вещества станозолола.

"Сегодня мы хотим сделать тест в польской лаборатории, - сказал Лапин. - Понятно и то, что мы будем вскрывать пробу "Б".

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Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против российского боксера Александра Поветкина 21 мая, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. При этом Всемирный боксерский совет (WBC) разрешил американцу провести добровольную защиту титула. Позже WBC принял решение не применять санкции к россиянину, но Уайлдер получил травму и выбыл до конца года. Поветкин же должен был полностью оправдан и должен был провести поединок против канадца Бермейна Стиверна, однако в организме россиянина после тестирования в VADA был обнаружен запрещенный препарат остарин.

29-летний Вавжик провел 34 боя в профессиональной карьере, одержав в них 33 победы (19 - нокаутом) и потерпев одно поражение, от Поветкина в 2013 году. 31-летний Уайлдер не знает поражений - 37 побед (36 - нокаутом).

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