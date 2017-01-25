Новый московский гандбольный клуб будет играть в Суперлиге с сезона-2017/18

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новый московский гандбольный клуб, созданный на базе команды УОР №2, должен появиться в составе участников мужской Суперлиги в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

На начальном этапе клуб получит название УОР-МАИ, после возможно его переименование в МАИ. В советские времена клуб с таким названием был одним из сильнейших в стране.

"У нас создана рабочая группа, мы ведем переговоры с МАИ по поводу законного использования их названия. УОР №2 уже играет в Суперлиге, но его надо усиливать: нужна иная организационная штатная структура, другая материальная составляющая. Мы намерены усиливать команду более опытными игроками и тренерами", - сказал Шишкарев.

"К сезону-2017/18, думаю, команда обретет совсем другой вид и у нее появятся совсем иные амбиции", - добавил он.

Клуб МАИ семь раз становился чемпионом СССР, столько же раз серебряным призером и один раз - бронзовым. В сезоне-1972/73 году МАИ стал победителем Лиги чемпионов.