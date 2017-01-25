Евролига: место проведения "Финала четырех" - 2019 еще не определено

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига не определилась с местом проведения "Финала четырех" сезона-2018/19, но Москва остается в числе кандидатов. Об этом ТАСС сообщил помощник президента турнира Жорди Бертамеу Диего Фернандес.

Ранее "Известия" сообщили о том, что Евролига отдала Москве право на проведение "Финала четырех" 2019 года.

"Кандидатов несколько, мы со всеми продолжаем вести переговоры, но на данный момент ничего еще не определено, - сказал Фернандес. - Москва остается кандидатом, у которого к тому же есть опыт проведения "Финала четырех", но решения еще не принято".

Впервые о том, что "Финал четырех" 2019 года может пройти в Москве сообщил ТАСС в 2015 году. Позже руководитель "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов отметил, что его проект является спонсором Евролиги на условиях, что "ВТБ Арена" примет один из "Финалов четырех".

Ранее Москва принимала "Финал четырех" баскетбольной Евролиги в 2005 году.

Вместимость "ВТБ Арены" составит от 11 до 14 тысяч зрителей в зависимости от конфигурации - хоккейной, баскетбольной или концертной. "ВТБ Арена" будет располагаться под одной крышей с Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей. Планируется, что спортивный комплекс "ВТБ Арена парк" откроется в октябре 2017 года.