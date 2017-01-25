Соревнования чемпионата УрФО по лыжным гонкам в ХМАО перенесены из-за морозов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Первые соревнования чемпионата Уральского федерального округа (УрФО) по лыжным гонкам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югра) перенесены из-за морозов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"Первые соревновательные дни чемпионата УрФО по лыжным гонкам (III этап розыгрыша Кубка России 2017 года - прим. ТАСС), проходящего в Ханты-Мансийске с 24 по 30 января 2017 года, перенесены из-за погодных условий. Низкая температура воздуха, опустившаяся в столице Югры до -30 градусов, стала причиной переноса двух первых гонок чемпионата. Согласно регламенту турнира, минимальной отметкой столбика термометра для проведения соревнований является температура -23 градуса", - говорится в сообщении.
Более 120 спортсменов из пяти субъектов РФ: Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также ХМАО и ЯНАО выйдут на старт только 27 февраля. По прогнозам синоптиков, в конце недели температура воздуха в Ханты-Мансийске не опустится ниже -20 градусов.