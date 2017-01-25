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Источник: футболист Амаду Мутари перейдет из "Анжи" в "Ференцварош"

Спорт
25 января, 12:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел в составе "Анжи" четыре матча
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Амаду Мутари (справа)

Амаду Мутари (справа)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба "Анжи" Амаду Мутари из Нигера продолжит карьеру в венгерском "Ференцвароше". Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Все договоренности между клубами достигнуты", - сказал источник, не уточнив подробности сделки.

Комментариев клубов и игрока пока получить не удалось.

В нынешнем сезоне 23-летний Мутари провел в составе "Анжи" четыре матча.

"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В конце декабря было объявлено о том, что клуб из-за финансовых проблем будет вынужден расстаться с рядом игроков.

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