Источник: футболист Амаду Мутари перейдет из "Анжи" в "Ференцварош"

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба "Анжи" Амаду Мутари из Нигера продолжит карьеру в венгерском "Ференцвароше". Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
"Все договоренности между клубами достигнуты", - сказал источник, не уточнив подробности сделки.
Комментариев клубов и игрока пока получить не удалось.
В нынешнем сезоне 23-летний Мутари провел в составе "Анжи" четыре матча.
"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В конце декабря было объявлено о том, что клуб из-за финансовых проблем будет вынужден расстаться с рядом игроков.