ФК "Урал" объявил об уходе Шоха с поста спортивного директора

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Рохус Шох покинул пост спортивного директора екатеринбургского футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды.
"В руководстве футбольного клуба произошли изменения. Спортивный директор "Урала" Рохус Шох покидает свой пост. Благодарим Рохуса Рохусовича за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры", - говорится в заявлении клуба.
Шох занимал должность спортивного директора "Урала" с декабря 2015 года.
"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.