ФК "Урал" объявил об уходе Шоха с поста спортивного директора

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Рохус Шох покинул пост спортивного директора екатеринбургского футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В руководстве футбольного клуба произошли изменения. Спортивный директор "Урала" Рохус Шох покидает свой пост. Благодарим Рохуса Рохусовича за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры", - говорится в заявлении клуба.

Шох занимал должность спортивного директора "Урала" с декабря 2015 года.

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.