Обвинитель: содержание допинга в организме лыжницы Йохауг незначительное

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Содержание запрещенного вещества клостебол в организме олимпийской чемпионки по лыжным гонкам норвежки Терезы Йохауг незначительное, сообщил Нильс Кьяр, являющийся адвокатом стороны обвинения - Норвежского антидопингового агентства. Его слова приводит NRK.

В среду проходят слушания по делу 28-летней лыжницы, допинг-тест которой ранее дал положительный результат на клостебол. Кьяр сообщил, что содержание клостебола в анализах Йохауг составило 13 нанограмм, что является незначительным показателем. Он мог попасть в организм спортсменки вместе с кремом, который она и использовала для лечения губ.

"Нет доказательств того, что она использовала еще какие-то препараты", - сказал Кьяр.

В октябре допинг-тест Йохауг дал положительный результат на клостебол. Лыжница заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Лыжница была отстранена на два месяца до вынесения окончательного решения по ее делу.

Позднее временное отстранение олимпийской чемпионки было продлено до 19 февраля.

Ранее Норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев. Она является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке "Тур де Ски".