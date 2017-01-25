Лавров: МИД РФ активно выступает против ущемления прав российских спортсменов

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия ставит вопрос о недопустимости ущемления прав российских спортсменов на всех международных площадках. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Мы этот вопрос ставим на всех международных площадках, включая и Совет Европы, где есть соответствующие конвенции, и ЮНЕСКО, где тоже есть соответствующие конвенции", - отметил глава МИД РФ.