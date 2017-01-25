Российские саночники рассчитывают завоевать минимум три медали на ЧМ

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сборная России по санному спорту способна завоевать минимум три медали на чемпионате мира в Австрии. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Мы рассчитываем завоевать на чемпионате мира как минимум три медали, а там посмотрим, - подчеркнула Гарт. - Надеемся на медали у мужчин, у женщин и в эстафете".

До старта соревнований сборная России принимала участие в международной тренировочной неделе в немецком Кенигзее 17-20 января. "Тренировочная неделя прошла успешно, все обошлось без травм, - сказала глава ФССР. - Настроение у наших спортсменов хорошее, все готовятся к главным стартам сезона. Можно сказать, что атмосфера в сборной России боевая, хотя другой у нас и не бывает".

Чемпионат мира пройдет в австрийском Инсбруке 27-29 января.

Предыдущий чемпионат мира проходил в январе 2016 года в Кенигзее. По итогам турнира россияне завоевали одну медаль - Татьяна Иванова выиграла бронзу в личных соревнованиях.