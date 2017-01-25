Комплекс "ВТБ Арена парк" подписал новый трехлетний контракт с баскетбольной Евролигой

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комплекс "ВТБ Арена парк" заключил новый трехлетний контракт с баскетбольной Евролигой, рассчитанный до 2019 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов.
"Мы подписали новый трехлетний контракт с Евролигой, который рассчитан до конца сезона-2018/2019. Мы очень довольны соглашением, которое в значительной степени расширяет наши маркетинговые возможности", - заявил Перегудов. Финансовая сторона контракта не разглашается.
Перегудов также сообщил, что находится в постоянных переговорах с Евролигой о возможном проведении на арене "Финала четырех".
Вместимость "ВТБ Арены" составит от 11 до 14 тысяч зрителей в зависимости от конфигурации - хоккейной, баскетбольной или концертной. "ВТБ Арена" будет располагаться под одной крышей с Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей. Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года в день рождения Яшина.