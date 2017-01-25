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Тренеры НХЛ назвали Бобровского лучшим вратарем сезона

Спорт
25 января, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В нынешнем сезоне россиянин провел 38 матчей, одержав в них 28 побед, пропуская 2,04 гола в среднем за игру
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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Главные тренеры клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали россиянина Сергея Бобровского из "Коламбуса" лучшим голкипером нынешнего сезона. Об этом сообщает TSN.

По результатам опроса, проведенного среди 25 специалистов, Бобровский набрал 14 голосов. Второе место занял вратарь "Миннесоты" Деван Дубник (7). Третье место поделили голкипер "Монреаля" Кэри Прайс и Брэйден Холтби из "Вашингтона", набравшие по два голоса.

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В нынешнем сезоне Бобровский провел 38 матчей, одержав в них 28 побед, пропуская 2,04 гола в среднем за игру. В таблице Восточной конференции "Коламбус" занимает второе место с 68 очками после 47 игр.

Лучшим форвардом текущего сезона назван Сидни Кросби (16) из "Питтсбурга", вторым стал нападающий "Эдмонтона" Коннор МакДэвид (7), российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поделил третью строчку с одноклубником Никласом Бекстремом (по одному голосу).

Лучшим защитником назван Брент Бернс из "Сан- Хосе" (19), лучшим новичком - форвард "Торонто" Остон Мэттьюс (20), лучшим главным тренером - наставник "Коламбуса" Джон Торторелла (15).

По версии главных тренеров лиги, победителем Кубка Стэнли должен стать "Вашингтон" (10), второе место по итогам опроса осталось за "Питтсбургом" (8).

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