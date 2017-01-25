Садовничий предложил разместить антидопинговую лабораторию на территории МГУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий предложил разместить национальную антидопинговую лабораторию на территории МГУ.

"Предлагаем разместить ее на территории Московского университета. У нас есть хорошее здание, уже есть проект его реконструкции. Единственное, что мы бы попросили - помочь нам войти в федеральную адресную программу для того, чтобы быстро реконструировать это здание и чтобы мы полноценно начали функционировать, договорившись с WADA (Всемирным антидопинговым агентством)", - сказал Садовничий, выступая в среду на заседании попечительского совета МГУ.

Он напомнил, что создание национальной антидопинговой лаборатории происходит по поручению президента РФ. "Это открывает перед нами новые возможности, в том числе по проведению научных исследований. Лаборатория органично вольется в работу факультетов", - отметил ректор.