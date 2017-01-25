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Мишин положительно оценил первое за два года выступление Костнер на чемпионате Европы

Спорт
25 января, 14:37 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Итальянка лидирует в короткой программе после выступления двух групп (10 спортсменок)
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Каролина Костнер

Каролина Костнер

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тренер Алексей Мишин положительно отозвался о выступлении фигуристки Каролины Костнер в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве, которое стало для итальянки первым за два года. Об этом Мишин сказал журналистам.

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После Олимпиады в Сочи, где Костнер выиграла бронзовую медаль, она приостановила карьеру, получив затем 16-месячную дисквалификацию за лжесвидетельство по делу об обвинении в употреблении допинга бывшего жениха, ходока Алекса Швацера. Мишин стал тренером Костнер в ноябре прошлого года.

"Конечно, она может прокататься лучше, но после двухлетнего периода сделать без ошибок короткую программу - сложная задача. Но в целом пока рано о чем-то говорить. Что касается настроя, то ей было трудно справляться самой, она нуждалась в помощи", - подчеркнул Мишин.

Костнер лидирует в короткой программе после выступления двух групп (10 спортсменок). 29-летняя итальянка набрала 72,40 балла, на втором месте эстонка Хелери Хялвин (51,72). Российские фигуристки - Анна Погорилая, Мария Сотскова и Евгения Медведева - выступят в заключительной, шестой группе.

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