Гарт: сборная России по санному спорту избегает недооценки соперников перед ЧМ

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сборная России по санному спорту избегает недооценки соперников перед стартом чемпионата мира в Австрии. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

По словам Гарт, несмотря на успехи этого сезона, российские саночники не сбрасывают со счетов конкурентов. "Никто сейчас своих конкурентов не недооценивает, все понимают, что в этом году конкуренция очень серьезная, - сказала глава ФССР. - Немцы постоянно либо нас обыгрывают, либо идут за нами в каких-то долях секунд, наступают на пятки. Так что никакой расслабленности перед чемпионатом мира в сборной России нет".

Гарт считает, что девятикратный чемпион мира, немец Феликс Лох попытается реабилитироваться на чемпионате мира за не самое успешное выступление по ходу сезона. "Безусловно, Лох будет стремиться реабилитироваться, хотя, в принципе, он хуже не стал ездить, просто выросло мастерство у наших спортсменов, - отметила она. - Очень сильно возросла конкуренция, и появились реально сильные саночники и в других сборных - США, Австрии, Италии. Но, конечно же, немцев никак нельзя сбрасывать со счетов, тем более, у них силен не один Лох, есть еще и Ральф Палик".

Чемпионат мира пройдет в австрийском Инсбруке 27-29 января.