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OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контракту

Спорт
25 января, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Испанский клуб предложил нападающему продлить контракт до 2022 года
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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/ANDREU DALMAU

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" предложил нападающему Лионелю Месси продлить контракт до 2022 года, по которому он будет получать €40 млн в год. Об этом сообщает портал OK Diario.

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По данным источников, сначала руководство испанского клуба предложило 29-летнему аргентинцу €30 млн в год. Но после того, как несколько китайских клубов предложили многолетнему лидеру команды €40 млн в год, "Барселона" увеличила сумму зарплаты футболиста в новом контракте.

В случае продления соглашения с каталонцами, форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом без учета бонусов. Сейчас таковым является аргентинский нападающий китайского "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес (€37,5 млн в год).

Срок нынешнего контракта между "Барселоной" и Месси, по которому игрок получает €23 млн без учета премиальных, истекает 30 июня 2018 года.

Месси перешел в "Барселону" в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.

В текущем сезоне он провел за "Барселону" 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

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