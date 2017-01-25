OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контракту

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OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" предложил нападающему Лионелю Месси продлить контракт до 2022 года, по которому он будет получать €40 млн в год. Об этом сообщает портал OK Diario.
По данным источников, сначала руководство испанского клуба предложило 29-летнему аргентинцу €30 млн в год. Но после того, как несколько китайских клубов предложили многолетнему лидеру команды €40 млн в год, "Барселона" увеличила сумму зарплаты футболиста в новом контракте.
В случае продления соглашения с каталонцами, форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом без учета бонусов. Сейчас таковым является аргентинский нападающий китайского "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес (€37,5 млн в год).
Срок нынешнего контракта между "Барселоной" и Месси, по которому игрок получает €23 млн без учета премиальных, истекает 30 июня 2018 года.
Месси перешел в "Барселону" в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.
В текущем сезоне он провел за "Барселону" 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.