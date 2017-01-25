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Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной России

Спорт
25 января, 15:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам двукратного олимпийского чемпиона, Дмитрий Малышко, занявший шестое место в индивидуальной гонке, мог недовосстановиться после этапа Кубка мира в Антерсельве
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Александр Логинов

Александр Логинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Биатлонист Александр Логинов на чемпионате Европы в Польше показывает уровень основной команды сборной России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Сергей Чепиков.

В среду Логинов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы. Он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

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"У Логинова была очень серьезная борьба с болгарином Красимиром Аневым, который выступил без штрафа. Рад за Александра, сколько на него было нападков, - сказал Чепиков. - Он может попасть в основной состав команды, поскольку сейчас находится на уровне спортсменов, выступающих на Кубке мира".

Логинов был дисквалифицирован в июле 2015 года на два года за употребление допинга. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений Логинов одержал три победы подряд на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко в гонке показал шестое время. "Малышко мог недовосстановиться после этапа Кубка мира в Антерсельве. Я был тоже удивлен тому, что Дмитрий на первый огневой рубеж пришел с отставанием в 30 секунд. Или у него лыжи плохо сработали, или не завершился период акклиматизации после пребывания в Антерсельве", - отметил Чепиков.

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