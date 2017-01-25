Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной России

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Биатлонист Александр Логинов на чемпионате Европы в Польше показывает уровень основной команды сборной России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Сергей Чепиков.

В среду Логинов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы. Он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

"У Логинова была очень серьезная борьба с болгарином Красимиром Аневым, который выступил без штрафа. Рад за Александра, сколько на него было нападков, - сказал Чепиков. - Он может попасть в основной состав команды, поскольку сейчас находится на уровне спортсменов, выступающих на Кубке мира".

Логинов был дисквалифицирован в июле 2015 года на два года за употребление допинга. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений Логинов одержал три победы подряд на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко в гонке показал шестое время. "Малышко мог недовосстановиться после этапа Кубка мира в Антерсельве. Я был тоже удивлен тому, что Дмитрий на первый огневой рубеж пришел с отставанием в 30 секунд. Или у него лыжи плохо сработали, или не завершился период акклиматизации после пребывания в Антерсельве", - отметил Чепиков.