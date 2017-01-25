Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" Ивановича

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" может приобрести защитника английского "Челси" Бранислава Ивановича. Об этом заявил агент Андреа Д'Амико, чьи слова приводит портал Сalciomercato.

Д'Амико является агентом защитника "Зенита" Доменико Кришито. Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский "Интер" интересуется Кришито.

"Интер" был готов купить Кришито еще год назад, но "Зенит" не согласился на сделку, - сказал Д'Амико. - Сейчас санкт-петербургский клуб также ищет замену Николасу Ломбертсу, и они близки к покупке 32-летнего Ивановича".

Иванович с 2006 по 2008 год выступал за московский "Локомотив", выиграв с железнодорожниками Кубок России (2007). C 2008 года серб защищает цвета лондонского "Челси", в нынешнем сезоне провел 15 матчей.