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Гендиректор: бюджет "Анжи" будет значительно сокращен

Спорт
25 января, 15:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам Саида Абдулаева, это связано с оптимизацией расходов
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Болельщики "Анжи"

Болельщики "Анжи"

© Сергей Расулов/ NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет футбольного клуба "Анжи" будет значительно сокращен. Об этом журналистам сообщил генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев.

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В конце декабря новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что из-за финансовых проблем "Анжи" придется расстаться с рядом ведущих игроков. Главным тренером команды был назначен Александр Григорян.

"Бюджет Анжи значительно сократится, это связано с оптимизацией расходов", - сказал Абдулаев.

О назначении Абдулаева гендиректором махачкалинского клуба было объявлено во вторник, на данном посту он сменил Сергея Кораблева. Как сообщалось на официальном сайте "Анжи", Кораблев покинул клуб по состоянию здоровья. "Значительных изменений в руководстве "Анжи" больше не будет. С Кораблевым все хорошо, пока передает дела, это не быстрый процесс", - сказал Абдулаев.

"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.

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