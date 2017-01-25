Гендиректор: бюджет "Анжи" будет значительно сокращен

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет футбольного клуба "Анжи" будет значительно сокращен. Об этом журналистам сообщил генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев.

В конце декабря новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, пришедший вместо Сулеймана Керимова. Тогда же сообщалось, что из-за финансовых проблем "Анжи" придется расстаться с рядом ведущих игроков. Главным тренером команды был назначен Александр Григорян.

"Бюджет Анжи значительно сократится, это связано с оптимизацией расходов", - сказал Абдулаев.

О назначении Абдулаева гендиректором махачкалинского клуба было объявлено во вторник, на данном посту он сменил Сергея Кораблева. Как сообщалось на официальном сайте "Анжи", Кораблев покинул клуб по состоянию здоровья. "Значительных изменений в руководстве "Анжи" больше не будет. С Кораблевым все хорошо, пока передает дела, это не быстрый процесс", - сказал Абдулаев.

"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта.