Учащиеся шести московских вузов устроили снежный бой в честь Дня студентов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России организовала праздник в честь Дня студента, в котором приняли участие представители шести московских вузов.

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня студентов, прошло на территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В рамках праздника были организованы соревнования среди студенческих команд города Москвы по лазерному биатлону и перетягиванию каната на снегу.

Кульминацией праздника сталь снежный бой между командами студентов, которые защищали свои крепость и флаг. В соревновании приняли участие две команды из РАНХиГС, а также команды Российского университета дружбы народов (РУДН), Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, Российский государственный университет физической культуры (РГУФК) и команда "Волонтеров Победы".

Федеральный координатор АССК России Игорь Мирошниченко в беседе с ТАСС отметил, что снежный бой помог необычно отметить праздник. "В этом году мы решили отпраздновать День студента нестандартно, решив устроить снежный бой между студенческими командами московских вузов. Самое главное для нас - это отличное настроение ребят в этот праздник и масса положительных эмоций, которые, я уверен, доставила эта игра", - отметил он.

Для зрителей и болельщиков прошли развлекательные эстафеты и веселые спортивные конкурсы, победители которых получили памятные подарки с символикой АССК России.

Ассоциация студенческих спортивных клубов России начала свою работу в начале 2013 года после того, как президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания такой организации. АССК России официально стала общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.