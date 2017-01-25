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Футболист Яковлев вернется в "Анжи" с понижением зарплаты

Спорт
25 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В текущем чемпионате России полузащитник провел за "Анжи" три матча, не отметившись в них результативными действиями
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Павел Яковлев

Павел Яковлев

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист Павел Яковлев вернется в махачкалинский "Анжи", с которым недавно расторг контракт, с понижением зарплаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Ранее стало известно, что "Анжи" и Яковлев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Однако 25-летний полузащитник в текущем сезоне был заигран за два клуба - "Анжи" и "Спартак-2", в связи с чем не смог бы выступить за другие команды.

"В момент смены руководства произошла некоторая неопределенность, поэтому стороны поспешили заявить о расторжении контракта и переходе Павла Яковлева в другой клуб. После этого возник вопрос о том, что он уже заигран за два клуба. В этой ситуации ему оставался выбор: вернуться в "Спартак-2", либо к нам, и я думаю, он поступил правильно, вернувшись в "Анжи". Он пошел на понижение зарплаты и подписал контракт до конца сезона", - сказали в пресс-службе.

В текущем чемпионате России полузащитник провел за "Анжи" три матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее появилась информация, что Яковлев перейдет в самарские "Крылья Советов", за которые выступал в сезонах-2010, 2011/12 и 2015/16, но затем генеральный директор клуба Виталий Шашков опроверг эту информацию.

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