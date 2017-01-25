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Мутко: первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 года

Спорт
25 января, 16:20 дата обновления: 25 января, 16:27 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 25, января. /ТАСС
По словам губернатора региона Валерия Шанцева, отставание по строительству стадиона небольшое и оно будет решено
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Виталий Мутко и Валерий Шанцев во время инспектирования арены

Виталий Мутко и Валерий Шанцев во время инспектирования арены

© Дмитрий Косолапов / Пресс-Служба губернатора Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко во время инспектирования арены вместе с губернатором региона Валерием Шанцевым.

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"Первый матч на арене в Нижнем Новгороде должен пройти в апреле 2018 года. Дали поручение провести как минимум три тестовых мероприятия", - сказал Мутко.

"Нижний Новгород является важным городом в концепции турнира, здесь пройдет один из четвертьфиналов, - сказал Мутко. - Программа подготовки региона большая. В целом мы удовлетворены работой, но, как и всегда в больших проектах, есть небольшие отставания по некоторым объектам. Мы удовлетворены ходом подготовки".

Шанцев отметил, что отставания по строительству аэропорта и стадиона небольшие. "Этот год определяющий для города в подготовке. Отставания по аэропорту и стадиону совсем незначительные, они будут решены", - сказал Шанцев.

Мутко в рамках рабочей поездки прибыл в Нижний Новгород, который является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей турнира: четыре встречи группового этапа, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

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