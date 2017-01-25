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Прыгунья Екатерина Конева подала заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Спорт
25 января, 16:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Также заявки подали толкатели ядра Евгения Соловьева и Максим Афонин, бегуны Анна Щагина, Анна Кукушкина, Алексей Реунков, ходок Яна Смердова
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Екатерина Конева

Екатерина Конева

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке, подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

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"Индивидуальные заявки в ИААФ подали прыгунья Екатерина Конева, толкатели ядра Евгения Соловьева и Максим Афонин, бегуны Анна Щагина, Анна Кукушкина, Алексей Реунков, ходок Яна Смердова", - отметила Трущенкова.

Конева - победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015), серебряный призер ЧМ-2013 в Москве. Ранее спортсменка заявляла, что приняла решение пропустить зимний сезон.

Ранее соответствующие заявки в IAAF подали олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.

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