Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборью

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Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы 1999 года в командном первенстве Марина Колонина возглавила женскую сборную России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.
Также отмечается, что свои посты сохранили главный тренер сборной Андрей Моисеев, а также старший тренер мужской команды Григорий Бремель и Елизавета Суворова, которая была ответственна за биатл и триатл.
Старшим тренером юниорской сборной стал Андрей Тропин, Алексей Есипенко назначен тренером юниорок.