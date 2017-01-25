Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборью

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы 1999 года в командном первенстве Марина Колонина возглавила женскую сборную России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Также отмечается, что свои посты сохранили главный тренер сборной Андрей Моисеев, а также старший тренер мужской команды Григорий Бремель и Елизавета Суворова, которая была ответственна за биатл и триатл.

Старшим тренером юниорской сборной стал Андрей Тропин, Алексей Есипенко назначен тренером юниорок.