ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выражений

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала "Спартак" за скандирование болельщиками нецензурных выражений в домашнем матче чемпионата КХЛ с ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
"Во время проведения матча "Спартак" - ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении. Со стороны фанатов "Спартака", находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения, - сообщается в заявлении пресс-службы. - В связи с этим, на "Спартак" налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ".
В ходе игры болельщики "Спартака" выкрикивали ругательства в адрес ЦСКА, а также вывешивали баннеры в адрес своей команды с надписями "Танцы на льду" и "Меняйте коньки на балетки", которые были сорваны полицией.
Согласно дисциплинарному регламенту, в случае использования со стороны болельщиков клуба, находящихся на фанатском или гостевом секторах, скандирований, выкриков, жестов и действий, носящих оскорбительный, провокационный характер, а также нецензурных слов и выражений на клуб налагается штраф в размере 600 тысяч рублей.
В среду "Спартак" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против СКА.