Китайские бизнесмены приобрели украинский футбольный клуб "Сумы"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. "Китайская инвестиционная группа" стала новым владельцем клуба второй по силе украинской лиги "Сумы". Стороны подписали официальный договор.

"Сделка по продаже стала результатом двухмесячных переговоров между Сумской областной госадминистрацией, руководством Сумского научно-производственного объединения (СНПО) и "Китайской инвестиционной группой", - сообщает городской портал 0542.ua.

До недавнего времени полное финансирование клуба обеспечивало Сумское научно-производственное объединение. И, как заявлял его генеральный директор Алексей Цымбал, ежегодно на "Сумы" уходило $800 тысяч.

"Наша цель - создать перспективную, экономически окупаемую структуру. Передавая клуб китайским друзьям, СНПО будет и дальше частично финансировать команду в плане проживания, питания, транспортных услуг и предоставления полей для тренировок", - заявили в СНПО.

"Мы сделаем все, чтобы клуб занял в общем рейтинге место не ниже шестой позиции. Главная цель - высшая лига Украины", - заявили новые хозяева команды.

От этой цели сумчан сейчас отделяют 13 очков. Команде в весенней части предстоит сыграть 14 матчей. Сейчас клуб занимает в турнирной таблице 16-е место.