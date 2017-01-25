Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в Хохфильцене

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором будут внесены изменения в антидопинговые правила организации, пройдет 8 февраля в австрийском Хохфильцене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Решение провести внеочередной конгресс IBU принял в связи с требованием биатлонистов ужесточить работу организации по борьбе с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

Конгресс пройдет за день до старта чемпионата мира, который также пройдет в Хохфильцене.

По итогам субботнего заседания исполкома IBU сообщил, что замечания по вопросам допинга будут переданы в юридический отдел, который выработает соответствующие предложения, направит их для утверждения на исполкоме, и после они могут быть приняты на очередном конгрессе IBU. Столь длительная бюрократическая процедура вызвала негодование ряда ведущих биатлонистов мира, и они в резкой форме не согласились с затягиванием решения по данному вопросу.

Также по итогам субботнего заседания исполкома было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил. В отношении оставшихся семи расследование продолжится.