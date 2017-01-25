РФС передаст РФПЛ право на реализацию коммерческих прав до конца сезона-2021/22

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) передаст Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22. Об этом журналистам заявил директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.

"РФС делегирует РФПЛ право на проведение чемпионата России по футболу, а также право на реализацию коммерческих и вещательных прав до конца сезона-2021/22. Общее собрание РФПЛ заслушало информацию о подготовке соответствующих документов", - заявил Алексеев.

В среду в Москве прошло общее собрание РФПЛ.