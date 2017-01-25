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Волейболистки "Енисея" обыграли "Марину Каштелу" в 1/8 финала Кубка вызова

Спорт
25 января, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ответная встреча пройдет 8 февраля в Хорватии
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский женский волейбольный клуб "Енисей" одержал победу над хорватской "Мариной Каштелой" в первом матче 1/8 финала Кубка вызова.

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 3:0.

Ответная игра пройдет 8 февраля в Хорватии.

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