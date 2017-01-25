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Более трех тысяч жителей Мордовии подтянут английский к ЧМ-2018

Спорт
25 января, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 25 января./ТАСС
Правительство республики утвердило программу языковой поддержки в период проведения турнира
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МОСКВА, 25 января./ТАСС/. Более трех тысяч жителей Республики Мордовия подтянут английский язык к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на генерального директора АНО "Дирекция" Саранск 2018" Алексея Плешачкова.

Правительство Республики Мордовия утвердило программу языковой поддержки в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. "В рамках программы, утвержденной правительством республики, обучение пройдут специалисты, максимально вовлеченные в подготовку чемпионата мира по футболу: представители индустрии гостеприимства, персонал отелей, вокзалов и аэропорта, менеджмент кафе и ресторанов. Всего в программу обучения будут вовлечены более трех тысяч жителей республики. Также подтянут английский организаторы чемпионата мира по футболу в Саранске, сотрудники служб безопасности и туристско-информационного центра", - сообщил Алексей Плешачков.

Обучение будет проводиться в зависимости от уровня владения иностранным языком и мотивации. Программа предусматривает первоначальное тестирование, получение знаний по грамматике, чтению, письму, аудированию, диалогу, включая общение на профессиональные темы.

"Еще один серьезный акцент будет сделан на подготовку материалов для коммуникации с гостями чемпионата - разговорников, карт, путеводителей, меню, навигации на английском языке. Думаем также над использованием специального приложения на смартфонах, позволяющего считывать на экране текстовый перевод устной речи", - добавил Плешачков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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