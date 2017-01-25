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Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга партнера по эстафете

Спорт
25 января, 17:09 дата обновления: 25 января, 17:17 UTC+3
В пробе Несты Картера было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин
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Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт, Неста Картер и Асафа Пауэлл (слева направо)

Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт, Неста Картер и Асафа Пауэлл (слева направо)

© EPA/Rungroj Yongrit

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ямайский бегун Усэйн Болт лишен золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста партнера по команде Несты Картера. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

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После перепроверки допинг-пробы Картера с Олимпиады-2008 в его организме было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. В эстафете Картер бежал первый этап. Сборная Ямайки в составе Картера, Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. На счету Картера также золото в эстафете 4x100 м на Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне.

Болт с учетом победы в эстафете 4x100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей. 

Второй в эстафете на ОИ-2008 была сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой - сборная Японии.

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