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Стадион в Петербурге будет сдан ФИФА в конце февраля

Спорт
25 января, 17:15 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 25, января. /ТАСС
Виталий Мутко уверен, что никаких проблем со сдачей стадиона не будет
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Стадион в Петербурге на Крестовском острове

Стадион в Петербурге на Крестовском острове

© Петр Ковалев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Стадион в Санкт-Петербурге будет окончательно сдан Международной федерации футбола (ФИФА) в конце февраля. Об этом журналистам заявил вице-премьер правительства, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"Что касается "Зенит-Арены", свидетельство о вводе в эксплуатацию стадион получил, над вопросами по газону, который немного вибрирует, мы работаем и в конце февраля полностью сдадим арену ФИФА. Никаких проблем не будет", - сказал он.

Мутко отметил, что в целом доволен подготовкой к мировому первенству. "Да, есть небольшие отставания по стадиону в Самаре, пока не уложились в график сдачи арены в Сочи, но в феврале мы это сделаем. В целом подготовка проходит в хорошем темпе, каких-то больших тревог у нас нет", - сказал он.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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