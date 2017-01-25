Шляхтин: лишение Лебедевой медалей ОИ-2008 является отголоском прошлого

Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИСпорт 25 января, 18:38
Российский фильм "Заложники" вошел в программу Берлинского кинофестиваляКультура 25 января, 18:33
Фигуристка Медведева рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе на ЧЕСпорт 25 января, 18:29
На сессии в ВЭО России обсудили меры по повышению качества жизни населенияНовости партнеров 25 января, 18:28
Фигуристка Сотскова признала, что Костнер заслуженно опережает ее на ЧЕСпорт 25 января, 18:19
ВЭБ: экономика РФ возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 годахЭкономика и бизнес 25 января, 18:10
Эксперт: биатлонистов Логинова и Старых нужно пригласить на чемпионат мираСпорт 25 января, 18:09
Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате ЕвропыСпорт 25 января, 18:05
Александр Кержаков завершил работу над своей автобиографиейСпорт 25 января, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лишение российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине является печальным отголоском прошлого. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что после перепроверки допинг-проб Лебедева лишена двух медалей Игр-2008 в прыжках в длину и тройном прыжке. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.
"ВФЛА сожалеет, что подобное происходит с такими замечательными людьми как Татьяна Лебедева, - сказал Шляхтин. - Жаль, что история, победы и надежды омрачаются получением подобной информации. Лишение медалей Лебедевой - это, безусловно, отголоски прошлого, но сейчас российская легкая атлетика на правильном пути. Мы постараемся, чтобы впредь таких вещей больше в нашей стране не случалось".
Лебедева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в прыжках в длину.