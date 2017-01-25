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Шляхтин: лишение Лебедевой медалей ОИ-2008 является отголоском прошлого

Спорт
25 января, 17:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
ВФЛА сожалеет, что подобное происходит с такими замечательными людьми как Лебедева, заявила глава федерации Дмитрий Шляхтин
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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лишение российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине является печальным отголоском прошлого. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ-2008 из-за допинга

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что после перепроверки допинг-проб Лебедева лишена двух медалей Игр-2008 в прыжках в длину и тройном прыжке. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

"ВФЛА сожалеет, что подобное происходит с такими замечательными людьми как Татьяна Лебедева, - сказал Шляхтин. - Жаль, что история, победы и надежды омрачаются получением подобной информации. Лишение медалей Лебедевой - это, безусловно, отголоски прошлого, но сейчас российская легкая атлетика на правильном пути. Мы постараемся, чтобы впредь таких вещей больше в нашей стране не случалось".

Лебедева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в прыжках в длину.

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