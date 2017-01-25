Тренер: Лебедева, лишенная медалей ОИ-2008, никогда не употребляла допинг

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, лишенная двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине, никогда не принимала запрещенные препараты на протяжении спортивной карьеры. Об этом ТАСС заявил бывший личный тренер спортсменки Вячеслав Догонкин.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Лебедева лишена двух медалей Игр-2008 в прыжках в длину и тройном прыжке после перепроверки допинг- проб. В пробе спортсменки выявили запрещенное вещество туринабол.
"Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты, - сказал Догонкин. - Все это глупость. Антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты, уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок".
"Сожалею, что подобное произошло с Татьяной, - добавил специалист. - Все это необъективно. Я видел, какой удар был нанесен по спортсменам и тренерам, которых лишили Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и вижу, как нас сейчас пытаются отстранить от зимней Олимпиады 2018 года".